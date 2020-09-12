"Для нас эта победа очень важна. Этой победой мы хотели бы поддержать нашего губернатора Александра Никитина, у нас сейчас проходят выборы в Тамбовской области. Этот человек нам очень помогает и эта победа в поддержку на выборы, потому что без него этой команды не было бы.
Мы предполагали, что игра будет сложная и ранее об этом говорили. "Уфа" выпустила сегодня играющий центр, но я считаю, что наш центр переиграл и это было нашим преимуществом. Мы делаем акцент на стандарты, когда-то они проходят, когда-то - нет. Костюков сегодня заслужил гол, у него был такой период, что почти в каждом матче имел свои моменты, но не хватало реализации и рано или поздно он должен был забить. Все ребята заслужили победу", - сказал Первушин.
"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
Первушин: эта победа в поддержку на выборы
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин подвел итог матча 7-го тура РПЛ с "Уфой" (2:0).
Фото: ФК "Тамбов"
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