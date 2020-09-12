"У нас очень хороший коллектив. Да, все переживают. Но мы сели, поговорили - все решили, что надо чуть потерпеть и подождать. Через две-три недели все вопросы будут решены, деньги будут выплачены", - сказал Худяков.
Сегодня "Тамбов" в матче 7-го тура РПЛ обыграл "Уфу" со счетом 2:0.
"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
Источник: "Чемпионат"
Спортдиректор "Тамбова": через 2–3 недели деньги будут выплачены
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прояснил ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками.
Фото: protambov.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!