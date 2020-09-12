"Игра с "Арсеналом" будет сложной, потому что простых игр в футболе в принципе не осталось. У всех команд есть свои сильные стороны. Думаю, будет хороший матч, и надеюсь, что мы выйдем из него победителями", - цитирует Малкома пресс-служба "Зенита".
В текущем сезоне РПЛ 23-летний бразилец в составе "Зенита" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Матч "Зенит" - "Арсенал" пройдет 13 сентября. Начало - в 18:30 мск.
Малком: игра с "Арсеналом" будет сложной
Нападающий "Зенита" Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ФК "Зенит"
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