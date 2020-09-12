У семи игроков "Ротора" выявлен коронавирус

Пресс-служба "Ротора" сообщила о вспышке коронавируса в команде.

Фото: ФК "Ротор"

После прохождения теста у семерых игроков основного состава и двух членов административного штаба был выявлен коронавирус.



Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.



В то же время отмечается, что матч 7-го тура РПЛ с "Краснодаром" состоится. Поединок пройдет в Волгограде 13 сентября и начнется в 19:00 мск.



В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.