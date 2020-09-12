После прохождения теста у семерых игроков основного состава и двух членов административного штаба был выявлен коронавирус.
Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.
В то же время отмечается, что матч 7-го тура РПЛ с "Краснодаром" состоится. Поединок пройдет в Волгограде 13 сентября и начнется в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
У семи игроков "Ротора" выявлен коронавирус
Пресс-служба "Ротора" сообщила о вспышке коронавируса в команде.
Фото: ФК "Ротор"
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