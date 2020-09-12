"Арсенал" - это очень квалифицированная команда. По игре, по количеству моментов смотрится очень прилично. В каких-то матчах просто не повезло. Но вообще, "Арсенал" демонстрирует очень хорошую игру. Как в атаке, так и в обороне. Есть хорошие игроки, которые могут в одиночку решить судьбу матча", - сказал Семак.
Матч "Зенит" - "Арсенал" пройдет 13 сентября. Начало - в 18:30 мск. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, "Арсенал" расположился на 14-й позиции.
Отметим, что подопечные Сергея Семака в последних двух матчах РПЛ набрали одно очко, проиграв "Динамо" (0:1) и сыграв вничью с "Локомотивом" (0:0).
Тульская команда также не выигрывает в последних двух турах. Последний раз "Арсенал" побеждал в третьем туре РПЛ, обыграв "Динамо" на своем поле со счетом 2:0.
Источник: Матч ТВ
Семак заявил, что "Арсенал" очень квалифицированная команда
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ФК "Зенит"
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