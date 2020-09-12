В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия "Ротора" в матче 7-го тура РПЛ против "Краснодара".
Напомним, что после прохождения теста у семерых игроков основного состава "Ротора" и двух членов административного штаба был выявлен коронавирус.
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Матч 7-го тура "Ротор" - "Краснодар" должен пройти 13 сентября. Начало - в 19:00. Ранее была информация, что волгоградская команда сыграет поединок против "Краснодара".
РПЛ отреагировала на вспышку коронавируса в "Роторе"
"Ротор" незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"
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