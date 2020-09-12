Встреча завершилась победой екатеринбургской команды со счетом 3:1.
"Победы всегда придают дополнительных эмоций, это приятно, тем более игра была сложной. Во втором тайме не всё получалось, где-то упустили инициативу. А вот в первом тайме полностью владели ситуацией на поле, забили хорошие мячи со стандартов. Это придает уверенности", - сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Урал" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
Матвеев: победы всегда придают дополнительных эмоций
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев подвел итог матча 7-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: РИА Новости
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