Счёт в матче на 24 минуте открыл полузащитник гостей Кристиан Нобоа. Этот гол стал единственным в матче.
Победа позволила "Сочи" возглавить турнирную таблицу, набрав 15 очков после семи туров. У "Спартака" — 14 очков, у "Зенита" — 13, но команды ещё не провели свои матчи в седьмом туре.
"Ахмат" занимает седьмую строчку с 10 очками.
Чемпионат России, 7 тур
"Ахмат" 0:1 "Сочи"
Гол: Нобоа, 24.
"Ахмат":Шелия, Пуцко, Нижич, Богосавац, Ненахов (Иванов, 76), Быстров, Тимофеев (Умаев, 85), Исмаэл (Швец, 85), Бериша, Ильин (Харин, 65), Понсе (Мелкадзе, 65).
"Сочи":Джанаев, Мевля, Маммана, Терехов, Маргасов, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Жоаозиньо (Пруцев, 73), Руденко (Юсупов, 73).
Предупреждения:Бурмистров, 39.
"Сочи" обыграл "Ахмат" и возглавил турнирную таблицу чемпионата России
В рамках 7-го тура чемпионата России "Ахмат" принимал "Сочи".
Фото: РПЛ
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