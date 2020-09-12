Талалаев: Шелия должен был брать этот мяч с двадцати метров

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев считает, что вратарь команды Гиорги Шелия должен был справляться с ударом Кристиана Нобоа в матче с "Сочи" (0:1).

Фото: "Химки"