— На мой взгляд, голкипер должен брать такие мячи с двадцати метров, но сейчас у Нобоа залетает всё, поэтому, всё на Георги смысла валить тоже нет.
Другой вопрос, что нельзя пропуская гол, терять нити управления игрой. Мне не нравится, как мы реагируем на голы. Это было с ЦСКА 10-15 минут, мы отдавали инициативу, здесь тоже после гола, 15-20 минут "Сочи" играл в тот футбол, который им был интересен. Потом мы сумели перестроиться, создавать моменты. Я бы признал потерпеть наших болельщиков, это проходило всегда, проходило в любой команде. Пусть это и в Премьер-лиге, — рассказал Талалаев в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".
Талалаев: Шелия должен был брать этот мяч с двадцати метров
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев считает, что вратарь команды Гиорги Шелия должен был справляться с ударом Кристиана Нобоа в матче с "Сочи" (0:1).
Фото: "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!