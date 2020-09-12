Федотов прокомментировал победу над "Ахматом"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвёл итоги матча с "Ахматом" (0:1).

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— Мы команда боевая, видим, какие изменения произошли, игра это показала. Хотя минут 30 мы полностью контролировали матч и логично забили гол, но потом немного стали быстрее обострять игру, когда этого не следовало делать, но и к чему мы готовились: соперник мог сравнять счёт с подбором.



Второй тайм начали уверенно. Ещё есть группа новых футболистов, которые вливаются в коллектив. Это требования, система движения, но, хорошо, что они есть, — рассказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".



После победы "Сочи" возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 15 очками.