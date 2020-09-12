— Отдыхать некогда. Что касается игр, то конечно, всегда приятно играть и побеждать, что мы и сделали в сборной, поэтому можно сказать, что это приятная усталось.
Дважды подряд признавался лучшим игроком? Да, настроение бомба. Приятно, что так оценивают мою работу, постараюсь в дальнейшем держать планку и также иногда признаваться лучшим игроком матча.
Когда от меня ждать дубля в ворота ЦСКА? Не могу сказать точно, но если Жиго или кто-то другой это повторит, а мы добьемся положительного результата, то все будут счастливы.
Подарок Тедеско хотим сделать завтра. Что касается сегодняшнего дня, то традиционный туннель, пробили пару раз в печень, поэтому всё нормально, как всегда, — заявил Джикия в интервью пресс-службе клуба.
Наставнику "Спартака" Доменико Тедеско сегодня, 12 сентября, исполнилось 35 лет.
Джикия: главный подарок Тедеско сделаем в дерби
Фото: ФК "Спартак"
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