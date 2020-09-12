"Такими показатели стали в том числе после трансферной кампании, которую провел предыдущий гендиректор "Спартака" Томас Цорн. При нем клуб потратил 49 млн евро, включая налоги. "Спартаку" предстоит решить вопрос с ФФП, но в нынешнем сезоне санкции не грозят клубу, поскольку он не участвует в еврокубках", - сообщает Metaratings.ru.
Таким образом, у "красно-белых" нет необходимости срочно продавать футболистов. Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что у клуба есть предложения о покупке защитника Самюэля Жиго и нападающих Эсекьеля Понсе и Александра Кокорина.
Напомним, что Томас Цорн был назначен на пост генерального директора московского клуба в мае 2019 года. В июле 2020 года он был уволен с должности, после чего его обязанности стал исполнять Шамиль Газизов, пришедший из "Уфы".
Сегодня в 19:00 по Москве состоится центральный матч 7-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак". В случае победы "красно-белые" вернут себе лидерство в РПЛ. На данный момент 1 место занимает "Сочи" с 15 очками.
Источник: "Спартак" имеет отрицательный баланс по финансовому фэйр-плей в размере более 15 млн евро
У московского "Спартака" в настоящее время отрицательный баланс по финансовому фэйр-плей - более 15 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
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