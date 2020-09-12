"Локомотив" проявляет интерес к Манджукичу, который хочет получать в московском клубе 4 млн евро

Бывший нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич входит в сферу интересов " Локомотива ".

Фото: ФК "Ювентус"

"Железнодорожники" продолжают поиск форварда в летнее трансферное окно. Одним из претендентов является Марио Манджукич, который в последнем сезоне выступал за катарский "Аль-Духайль". По информации источник, 34-летний футболист хочет получать в московском клубе 4 миллиона евро. На данный момент Манджукич находится в статусе свободного агента.



В минувшем сезоне чемпионата Катара нападающий принял участие в 5 матчах и результативными действиями не отметился. В Европе, помимо "Ювентуса", Манджукич также выступал за "Баварию", мадридский "Атлетико" и "Вольфсбург".



Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова