Пуцко: мы играли лучше "Сочи"

Защитник "Ахмата" Александр Пуцко поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против "Сочи".

"Мы играли лучше, создавали больше давления, имели больше моментов, но, к сожалению, не забили и пропустили гол.



Что касается первой игры в паре с Нижичем, то да, лукавить не буду, мы должны прибавлять во взаимопонимании, где-то не хватало. Хотя по ходу игры мы приспособились. На тренировках играли, но официальный матч — это другое", - цитирует Пуцко пресс-служба "Ахмата".



Напомним, что встреча "Ахмата" и "Сочи" завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил полузащитник "южан" Кристиан Нобоа на 24-й минуте. На данный момент эквадорец возглавляет список бомбардиров в чемпионате России.