"После паузы в чемпионате трудно оценивать реальную игровую форму команд. Считаю, это матч равных соперников, тем более это все-таки дерби.
В последнем дерби хоть два мяча и забили, моментов вообще не было. Думаю, начнут так же осторожно и так будут играть до первой ошибки.
У меня никаких симпатий в этом матче не будет, просто хочу насладиться дерби, получить удовольствие от матча как болельщик", - передает слова Широкова ТАСС.
Напомним, что Широков является воспитанником футбольной школы ЦСКА. С 2014 по 2015 год хавбек защищал цвета "Спартака", за который провел 19 матчей в чемпионате России. В 2016 году, будучи игроком "армейцев", Роман завершил карьеру футболиста.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 13 сентября. Начало матча - в 19:00 по Москве.
Широков: думаю, в дерби будут играть до первой ошибки
Бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Роман Широков высказался перед матчем 7-го тура РПЛ между "армейцами" и "красно-белыми".
Фото: ПФК ЦСКА
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