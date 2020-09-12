"Валенсия" хочет расстаться с Денисом? Это неправда", - цитирует агента "Спорт-экспресс".
Ранее испанские СМИ активно писали о том, что "Валенсия" планирует расстаться с Черышевым из-за возвращения в команду полузащитника Алекса Бланко. Контракт Дениса с испанским клубом рассчитан до июня 2022 года.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании Черышев принял участие в 24 матчах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Агент Черышева опроверг информацию о том, что "Валенсия" хочет расстаться с хавбеком
Хинес Карвахаль, агент полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал информацию о желании испанского клуба расстаться с россиянином.
Фото: ФК "Валенсия"
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