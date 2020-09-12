Сообщается, что 27-летним футболистом интересуется "Зенит", который переключился на Мариу после неудачи с трансфером Кристиана Эриксена.
Ранее об интересе к португальцу сообщалось со стороны "Валенсии" и "Севильи".
Напомним, Мариу в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Локомотив". Хавбек принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
Источник: Corriere dello Sport
Жоау Мариу заинтересовал "Зенит"
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу может вернуться в чемпионат России.
Фото: © РИА Новости
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