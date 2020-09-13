Источник: в ближайшие дни Гунько будет уволен из "Химок". У клуба также сменится руководство

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост.

Фото: ТАСС

Как сообщает источник, руководство Московской области недовольно результатами команды в нынешнем сезоне и решило вмешаться в ситуацию. Помимо Гунько, также свой пост покинут генеральный директор Александр Зайцев и спортивный директор Сергей Егоров.



"Химки" в нынешнем сезоне в 7 турах набрали 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице.



Источник: телеграм-канал Sport_inside