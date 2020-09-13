"Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать", - сказал футболист.
Фернандес также рассказал, что "Спартак" и "Зенит" в одно время прощупывали почву на предмет возможного трансфера, но он отвечал отказом.
"Мой ответ был неизменным — "Нет". Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег", - цитирует Фернандеса пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 6 матчах, в которых получил 1 желтую карточку. Армейцы после 6 туров занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Сегодня ЦСКА на стадионе "ВЭБ Арена" примет московский "Спартак". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
29-летний Фернандес перешел в армейский клуб в 2012 году из бразильского "Гремио". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
Фернандес: есть вещи важнее денег. В России буду играть только за ЦСКА
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что не перейдет ни в какой другой российский клуб.
Фото: РИА Новости
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