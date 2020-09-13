"Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в "Зените", - сказал Медведев.
Напомним, контракт Кузяева с "Зенитом" истек 31 июля и он стал свободным агентом. Сообщалось, что футболист мог продолжить карьеру в "Локомотиве", "Спартаке" и зарубежных клубах.
"Спорт день за днем"
Гендиректор "Зенита": продолжаем переговоры с Кузяевым
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с Далером Кузяевым о продлении контракта.
Фото: ФК "Зенит"
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