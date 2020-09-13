Кононов на присутствовал на матче "Риги" против "Вентспилса" (2:0) из-за семейных проблем. Сам специалист заявил, что вернется к своим обязанностям в "Риге".
Напомним, Кононов в России тренировал "Краснодар", тульский "Арсенал", "Ахмат" и "Спартак".
"Рига" после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Латвии.
Источник: Metaratings.ru
Экс-тренер "Спартака" Кононов может возглавить "Ротор"
Наставник "Риги" Олег Кононов может стать главным тренером "Ротора".
Фото: ФК "Рига"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!