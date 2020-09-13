В "Спартаке" сообщили, что ЦСКА может выделить болельщикам красно-белых отдельный сектор

ЦСКА может выделить болельщикам "Спартака" отдельный сектор на матче 7-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

"Да, гостевые сектора запрещены, но купить билет на дерби болельщики "Спартака" всё равно могли. Не исключаю, что ради общей безопасности принимающая сторона попробует разместить наших болельщиков в одном месте", - цитирует Фетисова "Чемпионат".

ЦСКА и "Спартак" сыграют сегодня в рамках 7-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА после 6 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. "Спартак" набрал 14 баллов и идет на 2-й строчке в таблице РПЛ.

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Теги: Спартак ЦСКА
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