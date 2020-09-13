Сообщается, что форвард будет зарабатывать в московском клубе 2,7 млн евро в год. Сейчас ведутся переговоры о личных бонусах игрока и размере подъемных.
Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духайль", за который он провел 7 игр и забил 1 мяч.
Ранее Манджукич играл за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". В его активе 89 игр за сборную Хорватии и 33 забитых мяча.
"Локомотив" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав в 6 турах 8 очков.
Источник: "Чемпионат"
Стало известно, сколько Манджукич будет зарабатывать в "Локомотиве"
"Локомотив" договорился о контракте с хорватским нападающим Марио Манджукичем.
Фото: © Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!