"Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ, и уверен, что он может там играть. Но я даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения", - передает слова агента Sport24.
Также Дюран отметил, что у Думбия есть предложения из Италии, Испании и Турции, но переход в российский чемпионат стоит в приоритете.
Последним клубом 32-летнего форварда был швейцарский "Сьон". За 15 матчей в чемпионате Швейцарии Думбия забил 5 голов. Напомним, что ивуариец выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015-м.
Агент: Сейду Думбия хочет вернуться в РПЛ, но все клубы ответили, что он слишком стар
Адриан Дюран, агент бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, рассказал, что его клиент хотел бы вернуться в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
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