"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ "Ротор" – "Краснодар" не состоится", - написано на официальном сайте РПЛ.
Напомним, что за последние 2 дня в "Роторе" было выявлено 10 положительных тестов на коронавирус.
После 6-и туров в чемпионате России волгоградский клуб с 2 очками занимает последнее место.
Источник: пресс-служба РФС
Матч "Ротор" – "Краснодар" не состоится из-за вспышки коронавируса в волгоградской команды
Матч 7-го тура чемпионата России "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за вспышки коронавируса в составе волгоградской команды.
Фото: ФК "Ротор"
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