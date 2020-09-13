"Хвича получил сотрясение и у него повреждение носа. Какая степень повреждения, сломан ли нос, пока сказать нельзя. Это покажет только снимок. Сотрясение не сильное: он ходит на ногах и всех узнает", - приводит слова Слуцкого после матча Sport24.
В конце первого тайма Кварацхелия поучаствовал в столкновении с двумя игроками "Динамо", после чего попросил замену. Поле полузащитник покидал на носилках.
Кварацхелия принял участие в единственном голе в матче. Он заработал пенальти, который успешно реализовал Джордже Деспотович.
Следующий матч "Рубина" в чемпионате России пройдет 20 сентября. Казанский клуб на своем поле будет принимать "Спартак".
Кварацхелия получил сотрясение в матче с "Динамо"
Полузащитник "Рубина» Хвича Кварацхелия получил сотрясение и повредил нос в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Рубин"
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