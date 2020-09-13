Кирьяков: матч "Динамо" - "Рубин" был похож на футбол европейского уровня

- Об игре:
Встреча понравилась движением и скоростями, это было что-то похожее на европейский футбол добротного уровня. Оба коллектива играли неплохо, старт матча полностью остался за хозяевами поля, которые имели преимущество, прессинговали, выбегали в ответные атаки, проводили хорошие позиционные... "Динамо" неплохо пользовалось разряженным пространством на флангах соперника. Но и "Рубин" неплохо отвечал после 15-й минуты, на приличных скоростях выбегали в атаку и пытались создать за счёт индивидуальных действий остроту.
С пенальти казанцам, конечно, повезло. Ордец допустил ошибку, авантюрно подкатился и динамовцы по делу получили 11-метровый в свои ворота. После гола гости почувствовали, что сегодня можно побеждать: "Рубин" использовал свободные зоны, играл на контратаках и имея группу индивидуально сильных футболистов порой создавали острые ситуации.
Во втором же тайме "Рубин" смотрелся сильнее. "Динамо" после удаления пыталось спасти игру за счёт волевых качеств и характера, за счёт чего команду стоит похвалить. Но не повезло, казанцы внимательно играли в обороне и за счёт второго тайма заслуженно победили.
- О трёх удалениях и пенальти в минувшей игре:
Арбитр имел основания на такие решения во всех эпизодах. Хотя в эпизоде с Комличенко... я бы не сказал, что там был явный удар локтём, он грубо-то не сыграл. Но дискутировать можно сколько угодно, а по правилам выставленный локоть наказывается.
- О шансах обеих команд побороться за попадание в еврокубки:
Учитывая увиденное сегодня в исполнении и тех, и других, думаю, они будут бороться за попадание в топ-5, однозначно. "Динамо" сегодня, конечно, не повезло, нужно было на первых минутах соперника дожимать, и исход встречи тогда был бы наверняка другим.
- О "Рубине" под руководством Леонида Слуцкого:
Ранее его работа в этой команде подвергалась критике, но мы говорим об опытном тренере, который выстраивает схему под имеющийся неплохой подбор футболиста. Сегодня "Рубин" выдержал серьёзный темп и показывал хорошую скорость, и если команда будет продолжать в таком ключе, думаю, о работе Слуцкого в Казани будут говорить иные вещи, нежели до этого.
Кирьяков: матч "Динамо" - "Рубин" был похож на футбол европейского уровня
Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 7-го тура Премьер-Лиги против "Рубина" (0:1).
Фото: RG
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