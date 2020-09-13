Все три мяча были забиты в первом тайме. На 11-й минуте форвард "Спартака" Эсекьель Понсе классным удапром в девятку открыл счёт. Но на 30-й минуте Хёрдур Магнуссон после углового головой пробил в угол. Голкипер "Спартака" Александр Максименко дотянулся до мяча, но не спас свою команду. А в компенсированное время первого тайма Никола Влашич забил второй мяч ЦСКА.
Во втором тайме в составе "Спаратка" дебютировал форвард Александр Кокорин. Он на 56-й минуте заменил Зелимхана Бакаева. Но изменить счёт встречи ему так и не удалось. А в компенсированное время отличился новичок ЦСКА Эджуке.
Это поражение стало первым для "Спартака" в новом сезоне. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место.
СКА – Спартак 3:1 текстовая трансляцияонлайн
Чемпионат России
7 тур
Голы: Магнуссон, 30, Влашич, 45+1, Эджуке, 90+2 - Понсе, 11
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Кучаев (Бийол, 84), Обляков, Марадишвили, Тикнизян (Зайнутдинов, 66), Влашич (Бистрович, 88), Чалов (Эджуке, 65)
Спартак: Максименко, Жиго, Маслов, Айртон, Джикия, Умяров (Урунов, 77), Крал, Зобнин, Бакаев (Кокорин, 57), Понсе (Соболев, 57), Ларссон
Предупреждения: Карпов, 2, Маслов, 29, Айртон, 38, Соболев, 60, Урунов, 90, Бистрович, 90+4
"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА
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