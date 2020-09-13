Встреча закончилась победой "армейцев" со счётом 3:1. "Спартак" потерпел первое поражение в сезоне.
"У ЦСКА было пять моментов — они забили три гола. А мы из семи моментов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы", — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Тедеско: можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать
Фото: ФК "Спартак"
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