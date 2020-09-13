Червиченко признался, что ему понравилось судейство Сергея Карасёва.
"Я не знаю из-за чего может начаться какой-то скандал. Только в чьём-то воспалённом мозгу если только что-то начнётся. По вопросу судейства всё было идеально! Все вот эти стенания "Спартака" - это либо инструктаж перед матчем, либо ещё что-то, но я ни одной другой команды РПЛ не знаю, которая в таких же количествах выпрашивала 11-метровые или карточки для соперников. По этому вопросу "Спартаку" уже сейчас можно давать чемпионство. У "красно-белых" есть группа болельщиков, которые любое решение не в пользу их команды считает несправедливостью, а всю несправедливость в пользу "Спартака" воспринимают за случайность.
Влашич очень хорош, фундаментальный игрок для ЦСКА! Если сравнивать двух лидеров этих команд - Влашича и Ларссона - хорват лучше и полезнее для своей команды. А что касается дебютного гола Эджуке, я своему другу "армейцу" в ходе матча писал, что он только тормозит игру команды в атаке и передерживает мяч. На что друг отвечал про ровно такого же Кокорина в составе "Спартака" (смеётся). Ну, Эджуке гол хоть забил", - сказал Червиченко.
Червиченко - о судействе матча ЦСКА - "Спартак": всё было идеально!
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" с ЦСКА (1:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС
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