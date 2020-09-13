"Матч понравился, команды по всем аспектам выглядели очень прилично, но чуть получше в плане физической подготовки смотрелись хозяева поля. Прямо говоря, такой прыти и результативности от наших ребят я не ожидал, думал, выиграют 1:0 и всё. ЦСКА пропустил на первых минутах, это было неприятно, и есть вопросы к Карпову, у которого нет большой скорости, смотрится тягуче... но у нас есть Влашич и Акинфеев, да и в целом постепенно команда набирает обороты. Сразу понравился Эджуке, потому что он берёт на себя, идёт в обыгрыш, что является большой редкостью для нашего футбола.
Возвращаясь к началу игры, "Спартак" так стартовал... я подумал: "Ёлки-палки, вот понеслись в атаку-то!" Но, видимо, из-за такого резвого старта они подустали, сказалась не лучшая физическая подготовка, и наши их на этом и поймали.
Теперь ждём куда большего от команды. Мы приобрели хороших игроков, 2-3 ещё и на лавке остались из них сегодня. Ждём восстановления Дивеева, потому что Карпов сыроват, конечно... а так, работы ещё много у "армейцев", но, думаю, всё будет нормально, наладим игру в обороне, а в атаке уже виден прогресс. Думаю, ЦСКА ещё поднимется по таблице в скором времени. Ближайшие 2 матча против "Уфы" и "Локомотива", и здесь надо брать 6 очков, поскольку "железнодорожники" в плохом состоянии, "Уфа" тоже неважная. Если ЦСКА будет играть на таких же скоростях, то мы сможем претендовать на высокое место в таблице", - сказал Пономарёв.
Пономарёв: если ЦСКА будет играть на таких же скоростях, то мы сможем претендовать на высокое место в таблице
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Спартака" (3:1) в 7-м туре Премьер-Лиги.
Фото: РусФутбол
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