"Интерес "Зенита" к Влашичу? Не допускаю такого в принципе! Леннорыч его не отпустит. Влашич - мотор команды, без него ЦСКА сейчас пропадёт, он тянет абсолютно всех. Он задаёт темп игры, быстро принимает решения с мячом, а это редкость для РПЛ.
Лучший игрок дерби? Акинфеев. Он помог команде, в нескольких моментах заметно спас ЦСКА от пропущенных мячей, поэтому Игорю ставлю "5+".
Пономарёв: Влашич - мотор команды, без него ЦСКА сейчас пропадёт
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Спартака" (3:1) в 7-м туре Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС
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