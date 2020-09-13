"Спартак" одержал победу со счётом 3:1. По мнению блогера, залогом успеха ЦСКА стала игра лидеров хозяев.
"ЦСКА куда команднее "Спартака". Но это не потому, что сейчас так расставлены акценты, и кто правильней расставил, тот и прав. Я имею в виду, что за счёт коллектива ЦСКА прочнее и надежнее. У "Спартака" сейчас этого нет.
Лидеры круче планов. В большинстве случаев. Когда у "Спартака" будет человека три на поле, которые будут делать то, что от них ждут, девять раз из 10 - тогда будет дело", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Уткин: когда у "Спартака" будет человека 3 на поле, которые будут делать то, что от них ждут, 9 из 10 - тогда будет дело
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о победе ЦСКА над "Спартаком" в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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