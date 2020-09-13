ЦСКА одержал победу со счётом 3:1. Акинфеев был признан лучшим игроком встречи. Для "Спартака" поражение стало первым в сезоне.
"В раздевалке мы с Васей Березуцким обменялись мнениями, что был очень классный матч. Мне очень понравилось: нерв, моменты, голы и эмоции. Если бы был полный стадион, эмоций было бы ещё больше. Главное — победы, и теперь надо идти дальше", - сказал Акинфеев в эфире "Матч Премьер".
Акинфеев подвёл итог матча со "Спартаком"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделисля впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Sportbox
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