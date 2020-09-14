"Дерби получилось — матч был интересным, захватывающим. Эмоции не самые хорошие, мы проиграли. Зашёл в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдём, будем двигаться вперёд. Я вижу изменения, которые происходят. Попрошу болельщиков потерпеть, сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы хвалили. Они хотели, но не получилось", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Шамиль Газизов занимает должность генерального директора "Спартака" с июля этого года. После 7-и туров "красно-белые" с 14 очками занимают 2 место в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ "спартаковцы" проведут 20 сентября на выезде против "Рубина", а в середине недели, 16 сентября, подопечным Тедеско предстоит игра группового этапа Кубка России против "Родины".
Газизов - о матче с ЦСКА: сказал команде, что эта игра сделает нас чемпионами
Фото: ФК "Спартак"
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