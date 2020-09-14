"Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку на дерби: вас было отлично слышно даже со всеми ограничениями

Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020
Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду ??? pic.twitter.com/HRrk1R5V1p
Напомним, что для болельщиков "Спартака" не был выделен отдельный гостевой сектор на дерби с ЦСКА.
Следующий матч "красно-белые" проведут в рамках группового этапа Кубка России с "Родиной" 16 сентября на "Открытие Арене".
Источник: пресс-служба "Спартака"