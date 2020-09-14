Ранее сообщалось, что петербургский клуб предлагал "армейцам" за переход 22-летнего футболиста 25 млн евро и самому хорвату годовой оклад в размере 4,5 млн евро. Однако "красно-синие" отказались от трансфера и уговорили Влашича остаться в команде.
Напомним, что полузащитник выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Влашич провел 5 матче, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" готов улучшить предложение для ЦСКА о покупке Влашича
Фото: ПФК ЦСКА
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