По данным журналиста Василия Конова, "Зенит" увеличил предложение до 40 млн евро, плюс ЦСКА получит процент от последующей продажи хорвата.
Однако журналист Вячеслав Короткин сообщает, что это ЦСКА указал сумму в 40 млн евро для "Зенита".
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить ЦСКА за 22-летнего футболиста 25 млн евро.
В текущем сезоне Влашич забил четыре гола и отдал голевую передачу в пяти матчах чемпионата России. Его вчерашний гол в ворота "Спартака" стал победным (3:1).
Источник: телеграм-каналы Василия Конова и Вячеслава Короткина.
Источник: ЦСКА просит от "Зенита" 40 млн евро за Влашича
Фото: ПФК ЦСКА
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