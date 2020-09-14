Источник: ЦСКА просит от "Зенита" 40 млн евро за Влашича

Вокруг возможного перехода полузащитника ЦСКА Николы Влашича в "Зенит" появляется новая информация.
Фото: ПФК ЦСКА
По данным журналиста Василия Конова, "Зенит" увеличил предложение до 40 млн евро, плюс ЦСКА получит процент от последующей продажи хорвата.

Однако журналист Вячеслав Короткин сообщает, что это ЦСКА указал сумму в 40 млн евро для "Зенита".

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить ЦСКА за 22-летнего футболиста 25 млн евро.

В текущем сезоне Влашич забил четыре гола и отдал голевую передачу в пяти матчах чемпионата России. Его вчерашний гол в ворота "Спартака" стал победным (3:1).

Источник: телеграм-каналы Василия Конова и Вячеслава Короткина.

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Теги: ЦСКА Зенит Влашич
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