— По поводу Влашича могу сказать, что если он уедет, то это будет серьезной потерей для ЦСКА, ведь он один из ведущих игроков команды, лидер во всех отношениях уровня Акинфеева и Фернандеса. Они — три лидера, которые олицетворяют игру ЦСКА, — рассказал Газзаев в интервью Sport24.
Газзаев также добавил, что если Влашичем интересуются европейские команды, то этот вопрос решают только клуб и сам футболист. Он считает, что если хорват всё же решит уехать, то его стоит поблагодарить за ту пользу, что он принёс ЦСКА.
Сегодня появилась информация, что "Зенит" готов заплатить 25 млн евро за 22-летнего Влашича, а самому игроку предложить зарплату в 4,5 млн евро в год. Также источники писали, что ЦСКА запросил у питерского клуба за трансфер 40 млн евро.
Также интерес к услугам Влашича приписывали итальянскому "Наполи".
Газзаев: уход Влашича станет серьезной потерей для ЦСКА. Он лидер уровня Акинфеева и Фернандеса
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход полузащитника Николы Влашича из московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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