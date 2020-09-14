— Если Игорь решит, то мы все будем за. Но, тем не менее, я его прекрасно понимаю. То решение, которое он примет, мы должны уважать. Если он готов ехать и ему позволяет здоровье, то мы бы хотели его видеть на таком высоком уровне, — рассказал специалист в интервью пресс-службе ЦСКА.
34-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года, где он вместе с командой дошёл до четвертьфинала. Во время карьеры в сборной вратарь сыграл на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионата мира. В сборной Акинфеев провёл 111 матчей, пропустил 95 голов и 48 раз играл "на ноль".
Гончаренко: если Акинфеев решит вернуться в сборную, то мы все будем за
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Спартаком" (3:1) ответил на вопрос, сможет ли он уговорить вратаря команды Игоря Акинфеева вернуться в сборную России.
Фото: ПФК ЦСКА
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