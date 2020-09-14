— Хорошо, что в РПЛ выступают такие мастера, как Влашич. Перерос ли Никола уровень нашего чемпионата? Пожалуй, да. Надо ли ЦСКА его всеми силами удерживать? Если всех устроит вариант c зарубежным клубом, думаю, никто Влашичу чинить препятствий не будет. Это не в традициях ЦСКА, — рассказал бывший футболист в интервью "Советскому спорту".
Хомуха считает, что ЦСКА зависим от Влашича как и любая команда от своего лидера. Он привёл в пример "Барселону" и Лионеля Месси, а также "Ювентуса" и Криштиану Роналду.
22-летний Влашич в нынешнем розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги провёл пять матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Сообщалось, что предметный интерес к игроку проявляет "Зенит".
Хомуха: Влашич перерос уровень РПЛ. Если всех устроит вариант с Европой, никто его удерживать не будет
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что полузащитнику Николе Влашичу нужно покинуть клуб, если поступит достойное предложение
Фото: ПФК ЦСКА
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