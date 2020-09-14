— Кто рискует потерять место в стартовом составе, если придет Влашич? Оздоев. Но не исключаю, что Влашич может играть полусреднего в центре, а его будут номинально называть левым полузащитником, — рассказал Игонин в интервью "Спорт день за днём".
Напомним, сообщалось, что "Зенит" сделал предложение в 25 млн евро по 22-летнему хорвату. Затем появилась информация, что ЦСКА запросил у питерского клуба 40 млн евро за игрока.
В пяти матчах текущего сезона Влашич забил четыре гола и отдал голевую передачу.
Игонин: если перейдёт Влашич, то Оздоев рискует потерять место в стартовом составе "Зенита"
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин считает, что Магомед Оздоев может лишиться место в стартовом составе, если в клуб придет полузащитник ЦСКА Магомед Оздоев.
Фото: ПФК ЦСКА
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