— Свиньи довольно такие социальные животные, они ничем не отличаются от собак и кошек. Единственное, я бы пожелал болельщику брать с собой плед для свиньи и еду. Потому что все стрессовые вопросы у животных решаются с помощью еды, — рассказал врач в интервью Sport24.
Также Кислочаев добавил, что вероятно, это свинья породы мини-пиг, и особых причин для беспокойства за состояние животного нет. Если у неё дрожали копыта, то вероятно, из-за стресса, правда, они испытывают его не сильнее, чем кошки или собаки. Врач отметил, что если ребенка впервые привезти на стадион в раннем возрасте, то для него тоже возникнет много причин для стресса.
Ветеринар — о фанате ЦСКА со свиньей на матче со "Спартаком": нужно брать для животного плед и еду
Ветеринар Александр Кислочаев прокомментировал нахождение свиньи у одного из болельщиков ЦСКА во время матча со "Спартаком".
Фото: эфир телеканала "Матч Премьер"
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