— Это была мощная победа для нас. Рад, что мы смогли выиграть этот матч у себя дома, для всех: для фанатов и тех людей, которые не смогли прийти на стадион из-за ограничений. Посвящаю этот гол своей дочке, которая находится дома. С нетерпением жду возможности привезти семью в Москву, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.
Также исландец надеется, что эта победа станет для ЦСКА началом долгой выигрышной серии. Он добавил, что проделан пока что малый путь, а впереди его много игр.
ЦСКА был сильнее "Спартака" 3:1. Магнуссон сравнял счёт, замкнув подачу с углового.
27-летний Магнуссон провёл в текущем розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги шесть матчей, в которых забил один гол.
Магнуссон: это была мощная победа для нас. Посвящаю этот гол своей дочке
Фото: ПФК ЦСКА
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