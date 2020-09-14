"Зенит" в случае победы наберет 16 очко и выйдет на первое место чемпионата России, опередив "Спартак" и "Сочи". "Арсеналу" победа позволит подняться с зоны плей-офф. Сейчас туляки с пятью очками занимают 14-ю строчку.
Игра "Зенит" — "Арсенал" начнётся в 18:30 по мск на "Газпром Арене".
"Зенит" — "Арсенал Тула". Стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Зенита" и тульского "Арсенала" на матч 7-го тура.
Фото: РПЛ
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