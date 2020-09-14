— Эмоций очень много. В первую очередь, буду скучать по команде и городу, по моим одноклубникам и всему персоналу команды, по каждому. Потому что здесь работают прекрасные люди, я счастлив был играть здесь.
Мы провели много времени здесь вместе, с моими друзьями по команде. Может быть, здесь был не лучший этап моей футбольной карьеры, но по атмосфере и настроению вопросов нет.
Возможно, мне требовалось больше игровых минут на поле, не знаю, возможно, затянулась моя адаптация к новой стране. Здесь много факторов в сумме.
Хочу продолжать наслаждаться футболом, жить вместе с моей семьёй, потому что из-за коронавируса я не их почти год. Это было непросто. Возвращаюсь в Словению и я счастлив, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, сегодня "Уфа" объявила о трансфере 25-летнего Вомбергара в "Олимпию". Футболист перешёл в "Уфу" из этого словенского клуба весной 2019 года, проведя за башкирский клуб 32 матча и забив два гола.
Вомбергар: буду скучать по всем в "Уфе", потому что здесь работают прекрасные люди
Нападающий "Уфы" Андрес Вомбергар поделился эмоциями от трансфера в "Олимпию".
Фото: ФК "Уфа"
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