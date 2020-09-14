Евсеев - об итогах лекции инспектора РФС: еще раз услышали, что судья всегда прав

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог лекции инспектора РФС Эдуарда Малого для уфимской команды.
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Сегодня после тренировки прослушали лекцию Эдуарда Малого о новшествах в футбольных правилах. Изменения в последние годы вносятся постоянно, без подобных встреч легко запутаться. Был пенальти или нет, считать ли игру рукои? фолом или нет. Таких вопросов много после каждого матча. Стали понятнее судеи?ские решения в этом сезоне. И главное, еще? раз услышали, что судья всегда прав. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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В текущем сезоне РПЛ подопечные Евсеева занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

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Теги: Евсеев УФА
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