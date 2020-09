Евсеев - об итогах лекции инспектора РФС: еще раз услышали, что судья всегда прав

View this post on Instagram

Сегодня после тренировки прослушали лекцию Эдуарда Малого о новшествах в футбольных правилах. Изменения в последние годы вносятся постоянно, без подобных встреч легко запутаться. Был пенальти или нет, считать ли игру рукои? фолом или нет. Таких вопросов много после каждого матча. Стали понятнее судеи?ские решения в этом сезоне. И главное, еще? раз услышали, что судья всегда прав. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев