"Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды. Это чисто профессиональный интерес», - сказал Газизов.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Отметим, что в матче с армейцами команда Доменико Тедеско потерпела первое поражение в сезоне.
ЦСКА расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 13 баллов.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" обратился в РФС по поводу судейства в матче с ЦСКА
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что клуб направил письмо в РФС по поводу судейства Сергея Карасева в поединке 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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