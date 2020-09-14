Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:1, а красно-белые сегодня отправили письмо в РФС по поводу работы Карасева.
"Пришло письмо от "Спартака". Мы будем его рассматривать. Но мое личное мнение: работа судьи - безупречная", - сказал Хачатурянц.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. ЦСКа расположился на четвертой позиции, имея в своем активе 13 баллов.
Источник: "СЭ"
Глава судейского комитета заявил, что Карасев отработал дерби безупречно
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
Фото: IMAGO
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