"Не знаю такой информации. Никто мне и партнерам не звонил из "Лидса" по этому поводу", - сказал Бустос.
ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро.
В матчах текущего чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: Sport24
Агент Гайча отреагировал на инфомацию об интересе "Лидса"
Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча Фабиан Бустос прокомментировал информацию об интересе "Лидса" к своем клиенту.
Фото: ПФК ЦСКА
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