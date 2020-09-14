Агент Гайча отреагировал на инфомацию об интересе "Лидса"

Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча Фабиан Бустос прокомментировал информацию об интересе "Лидса" к своем клиенту.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не знаю такой информации. Никто мне и партнерам не звонил из "Лидса" по этому поводу", - сказал Бустос.

ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро.

В матчах текущего чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Sport24

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Теги: ЦСКА Гайч
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